Медведева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Медведев Николай Петрович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Медведева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Медведев Николай Петрович
Рождение ребёнка
После 1949
Сын: Медведев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Медведев Николай Петрович
Смерть
Неизвестно