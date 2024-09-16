Медведева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Анна

Медведева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Медведев Николай Петрович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Медведева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Медведев Николай Петрович

Рождение ребёнка
После 1949

Сын: Медведев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Медведев Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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