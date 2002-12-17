Бердин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1914
Дата смерти17.12.2002
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1914
Рождение ребёнка
12.11.1947
Дочь: Корнева Надежда Павловна
Мать ребёнка: Бердина Ираида Артемьевна
Бракосочетание
25.09.1957
Жена: Бердина Ида Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бердина Ида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2002