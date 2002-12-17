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Бердин Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1914

Дата смерти

17.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1914

Отец: Бердин Петр Митрофанович

Мать: Бердина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1947

Дочь: Корнева Надежда Павловна

Мать ребёнка: Бердина Ираида Артемьевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
25.09.1957

Жена: Бердина Ида Петровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердина Ида Петровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердина Ираида Артемьевна

Смерть
17.12.2002
Серпухов, Серпухов, Московская область
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