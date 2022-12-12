Бердина (Черепеничева) Ираида Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1941
Сын: Бердин Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.11.1947
Дочь: Корнева Надежда Павловна
Отец ребёнка: Бердин Павел Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1947
Дочь: Корнева Надежда Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1956