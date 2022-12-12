Бердина (Черепеничева) Ираида Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердина (Черепеничева) Ираида Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1941

Сын: Бердин Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.11.1947

Дочь: Корнева Надежда Павловна

Отец ребёнка: Бердин Павел Петрович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1947

Дочь: Корнева Надежда Павловна

Отец ребёнка: не указан

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердин Павел Петрович

Смерть
Около 1956
Серпухов, Серпухов, Московская область
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