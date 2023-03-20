Черепеничева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лямша Александра Артемьевна
Отец ребёнка: Черепеничев Артемий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердина Ираида Артемьевна
Отец ребёнка: Черепеничев Артемий Романович
Смерть
Неизвестно