Черепеничева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепеничева Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лямша Александра Артемьевна

Отец ребёнка: Черепеничев Артемий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепеничев Артемий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердина Ираида Артемьевна

Отец ребёнка: Черепеничев Артемий Романович

Смерть
Неизвестно
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