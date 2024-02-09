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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
376. Рудня, местечко бывшее владельческое, при речках Березине и Рубенинице, дворов 50, жителей 293, волостное правление, 2 церкви православные, 3 евр. шк., богадельня, ш Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Рудня, в нем Руднянское вол. пр. шоссер. БерезинеРуднянскому с. о. 247272283Руднянского пр. 14670
35Стан. РудняР.-О. ж. д. колодцеРуднянскому с. о. 71726Руднянского пр. 15175
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Рудня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10358Руднягород54°57'00"31°06'00"N-36-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66638101001г Руднягород