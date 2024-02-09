город Рудня, город Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Рудня

Руднянский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Руднянская волость
376. Рудня, местечко бывшее владельческое, при речках Березине и Рубенинице, дворов 50, жителей 293, волостное правление, 2 церкви православные, 3 евр. шк., богадельня, ш Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Руднянская волость
1Мест. Рудня, в нем Руднянское вол. пр. шоссер. БерезинеРуднянскому с. о. 247272283Руднянского пр. 14670
35Стан. РудняР.-О. ж. д. колодцеРуднянскому с. о. 71726Руднянского пр. 15175

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Руднянская волость
местечко Рудня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Руднянский район
10358Руднягород54°57'00"31°06'00"N-36-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Руднянский муниципальный район, Руднянское городское поселение
66638101001г Руднягород
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