Бердина (Осина) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердина (Осина) Устинья Васильевна

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Место рождения

Монастырская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.10.1884 ст.

Дата смерти

16.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884 ст.

Отец: Осин Василий Осипов

Мать: Екатерина Иванова

Монастырская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
03.10.1884 ст.
Село Троицкое Кирилловского уезда Новгородской области
Крещена в Троице Киснемской церкви Кирилловского уезда , воспреемница Мария Александровна Надпорожская, сей церкви священническая жена.
Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Бердин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович

Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бердин Василий Петрович

Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
16.08.1914

Сын: Бердин Павел Петрович

Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович

Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Свидетельство о рождении №145 от 18 июля 1933 г. Вашкинский район- современной название места. До 1917 г. это была Новгоргодская губерния, Кирилловский уезд.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борташевская Анна Петровна

Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович

Деревня Сидорово Вологодской области (Кирилловский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердин Петр Митрофанович

Смерть
16.03.1942
Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
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