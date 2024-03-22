Бердина (Осина) Устинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1884 ст.
Дата смерти16.03.1942
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884 ст.
Отец: Осин Василий Осипов
Мать: Екатерина Иванова
Крещение
03.10.1884 ст.
Село Троицкое Кирилловского уезда Новгородской области
Крещена в Троице Киснемской церкви Кирилловского уезда , воспреемница Мария Александровна Надпорожская, сей церкви священническая жена.
Рождение ребёнка
01.10.1906
Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
16.08.1914
Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович
Свидетельство о рождении №145 от 18 июля 1933 г. Вашкинский район- современной название места. До 1917 г. это была Новгоргодская губерния, Кирилловский уезд.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борташевская Анна Петровна
Отец ребёнка: Бердин Петр Митрофанович
Деревня Сидорово Вологодской области (Кирилловский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1942