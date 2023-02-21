Бердин Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.07.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1906
Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна
Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1914
Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борташевская Анна Петровна
Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна
Деревня Сидорово Вологодской области (Кирилловский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1917 ст.
Братанишки, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads