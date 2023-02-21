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Бердин Петр Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.07.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Бердин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна

Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бердин Василий Петрович

Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
16.08.1914

Сын: Бердин Павел Петрович

Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борташевская Анна Петровна

Мать ребёнка: Бердина Устинья Васильевна

Деревня Сидорово Вологодской области (Кирилловский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердина Устинья Васильевна

Смерть
10.07.1917 ст.
Братанишки, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
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