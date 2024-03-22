Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.07.1844

Дата смерти

30.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1844

Отец: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев

Мать: Гологутина Анастасия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1872

Жена: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1874

Дочь: Гладышева Александра Ильина

Мать ребёнка: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1877

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова

Бракосочетание
16.10.1877

Жена: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1879

Сын: Гологутин (лагутин) Иван Ильин

Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1882

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Гологутин (лагутин) Роман Ильин

Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова

Рождение ребёнка
15.09.1886

Сын: Гологутов Сергей Ильин

Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гологутов (гологутин) Лаврентий Ильин

Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова

Смерть
30.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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