Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов
Место рождения
Дата рождения18.07.1844
Дата смерти30.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1844
Бракосочетание
16.01.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1874
Дочь: Гладышева Александра Ильина
Мать ребёнка: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
?.01.1877
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова
Бракосочетание
16.10.1877
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1879
Сын: Гологутин (лагутин) Иван Ильин
Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
21.07.1882
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Гологутин (лагутин) Роман Ильин
Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
15.09.1886
Мать ребёнка: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
1889
Смерть
30.01.1909