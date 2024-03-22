Гологутин (Лагутин) Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гологутин (Лагутин) Иван Ильин

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879

Отец: Гологутов (гологутин)(лагутин) Илья Иванов

Мать: Лагутина (гологутова) Феодосия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Гологутина Евдокия Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1911

Жена: Гологутина (лагутина) Гликерия Ананьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Гологутина (лагутина) Гликерия Ананьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Гологутов Александр Иванов

Мать ребёнка: Гологутина (лагутина) Гликерия Ананьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1914

Сын: Лагутин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Гологутина (лагутина) Гликерия Ананьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гологутина Евдокия Филимонова

Смерть
Неизвестно
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