Гологутин (Лагутин) Иван Ильин
Место рождения
Дата рождения23.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Гологутина Евдокия Филимонова
Бракосочетание
23.01.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Гологутина (лагутина) Гликерия Ананьева
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Гологутов Александр Иванов
Мать ребёнка: Гологутина (лагутина) Гликерия Ананьева
Рождение ребёнка
09.09.1914
Мать ребёнка: Гологутина (лагутина) Гликерия Ананьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно