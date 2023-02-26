Гологутина (Лагутина) Гликерия Ананьева
Место рожденияд.Голованово Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Голованово Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Гологутин (лагутин) Иван Ильин
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Гологутов Александр Иванов
Отец ребёнка: Гологутин (лагутин) Иван Ильин
Рождение ребёнка
09.09.1914
Отец ребёнка: Гологутин (лагутин) Иван Ильин
Смерть
Неизвестно