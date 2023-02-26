Гологутина (Лагутина) Гликерия Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гологутина (Лагутина) Гликерия Ананьева

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Место рождения

д.Голованово Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Голованово Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Гологутин (лагутин) Иван Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Гологутин (лагутин) Иван Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Гологутов Александр Иванов

Отец ребёнка: Гологутин (лагутин) Иван Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1914

Сын: Лагутин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Гологутин (лагутин) Иван Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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