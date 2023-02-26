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Гологутина Анастасия Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

25.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1843

Муж: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1844

Сын: Гологутов (гологутин)(лагутин) Илья Иванов

Отец ребёнка: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1847

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.06.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев

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