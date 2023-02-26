Гологутина Анастасия Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти25.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1843
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1844
Сын: Гологутов (гологутин)(лагутин) Илья Иванов
Отец ребёнка: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев
Рождение ребёнка
18.01.1847
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев
Смерть
25.06.1848
Причина смерти: от холеры
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Гологутов (галагутин) Иван Сергеев