Гологутов (Галагутин) Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГологутов (Галагутин) Иван Сергеев

Гологутов (Галагутин) Иван Сергеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

22.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.09.1843

Жена: Гологутина Анастасия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1843
Рождение ребёнка
18.07.1844

Сын: Гологутов (гологутин)(лагутин) Илья Иванов

Мать ребёнка: Гологутина Анастасия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1847

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Гологутина Анастасия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Гологутина Анастасия Романова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
22.01.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: повесился
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close