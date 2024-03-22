Гологутов (Галагутин) Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти22.01.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
19.09.1843
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1843
Рождение ребёнка
18.07.1844
Сын: Гологутов (гологутин)(лагутин) Илья Иванов
Мать ребёнка: Гологутина Анастасия Романова
Рождение ребёнка
18.01.1847
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Гологутина Анастасия Романова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Гологутина Анастасия Романова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
22.01.1872
Причина смерти: повесился