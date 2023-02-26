Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова
Место рождения
Дата рождения03.03.1848
Дата смерти03.05.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1848
Отец: Иванов Прохор Иванов
Бракосочетание
16.01.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1874
Дочь: Гладышева (Гологутова) Александра Ильина
Отец ребёнка: Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов
Рождение ребёнка
?.01.1877
Дочь: (Гологутова) Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов
Смерть
03.05.1877