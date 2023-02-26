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Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.03.1848

Дата смерти

03.05.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1848

Отец: Иванов Прохор Иванов

Мать: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1872

Муж: Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1874

Дочь: Гладышева (Гологутова) Александра Ильина

Отец ребёнка: Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1877

Дочь: (Гологутова) Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Гологутов (Гологутин)(Лагутин) Илья Иванов

Смерть
03.05.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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