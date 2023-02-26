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Иванова Устиния Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

20.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1842

Муж: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1843

Дочь: Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1845

Сын: Иванов Максим Прохоров

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1848

Дочь: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1852

Сын: Иванов Георгий Прохоров

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1854

Сын: Иванов Пётр Прохоров

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Иванов Максим Прохоров

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1857

Дочь: Марфа Прохорова

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1860

Сын: Иванов Моисей Прохоров

Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.05.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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