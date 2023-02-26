Иванова Устиния Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти20.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1842
Муж: Иванов Прохор Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1843
Дочь: Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
10.08.1845
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1848
Дочь: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
05.04.1852
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
17.08.1854
Сын: Иванов Пётр Прохоров
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
До 1856
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
22.06.1857
Дочь: Марфа Прохорова
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
03.09.1860
Отец ребёнка: Иванов Прохор Иванов
Смерть
20.05.1887