Иванов Георгий Прохоров
Место рождения
Дата рождения05.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1852
Отец: Иванов Прохор Иванов
Бракосочетание
05.02.1875
Жена: Иванова Дария Николаева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Ольга Георгиева
Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева
Рождение ребёнка
31.07.1882
Сын: Иванов Стефан Егоров
Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева
Рождение ребёнка
10.11.1883
Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева
Рождение ребёнка
01.12.1885
Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева
Рождение ребёнка
11.07.1888
Сын: Иванов Михаил Егоров
Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева
Смерть
Неизвестно