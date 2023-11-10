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Иванов Георгий Прохоров

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1852

Отец: Иванов Прохор Иванов

Мать: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1875

Жена: Иванова Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Ольга Георгиева

Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1882

Сын: Иванов Стефан Егоров

Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1883

Сын: Иванов Фёдор Георгиев

Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1885

Сын: Иванов Андрей Георгиев

Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1888

Сын: Иванов Михаил Егоров

Мать ребёнка: Иванова Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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