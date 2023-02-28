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Иванов Прохор Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1842

Жена: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1842
по билету отпущенный рядовой солдат Нижегородского полка 5-й мушкетёрской роты
Рождение ребёнка
20.11.1843

Дочь: Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1845

Сын: Иванов Максим Прохоров

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1848

Дочь: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1852

Сын: Иванов Георгий Прохоров

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1854

Сын: Иванов Пётр Прохоров

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Иванов Максим Прохоров

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1857

Дочь: Марфа Прохорова

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1860

Сын: Иванов Моисей Прохоров

Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1860
отставной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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