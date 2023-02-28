Иванов Прохор Иванов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1842
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1842
по билету отпущенный рядовой солдат Нижегородского полка 5-й мушкетёрской роты
Рождение ребёнка
20.11.1843
Дочь: Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
10.08.1845
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
03.03.1848
Дочь: Иванова-Гологутова Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
05.04.1852
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
17.08.1854
Сын: Иванов Пётр Прохоров
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
До 1856
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
22.06.1857
Дочь: Марфа Прохорова
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
03.09.1860
Мать ребёнка: Иванова Устиния Михайлова
Военная служба
1860
отставной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно