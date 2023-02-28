Иванов Максим Прохоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: Иванов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
19.12.1874
Сын: Иванов Пётр Максимов
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
02.02.1877
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
09.03.1888
Дочь: Ульяния Максимова
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
21.08.1890
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно