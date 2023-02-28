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Иванов Максим Прохоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: Иванов Прохор Иванов

Мать: Иванова Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
19.12.1874

Сын: Иванов Пётр Максимов

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1877

Сын: Иванов Семён Максимов

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Ульяния Максимова

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1890

Сын: Иванов Фадей Максимов

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Екатерина Герасимова

Смерть
Неизвестно
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