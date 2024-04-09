Ермолаев Симон Афанасиев
Место рождения
Дата рождения10.05.1870
Дата смерти1948
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1870
Отец: Ермолаев Афанасий Иванов
Мать: Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Руфина Симонова
Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Татьяна Симонова
Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Евдокия Симонова
Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермолаев Григорий Симонов
Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Ермолаева) Людмила Симонова
Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна
Смерть
1948
Похороны
Неизвестно