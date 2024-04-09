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Ермолаев Симон Афанасиев

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Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.05.1870

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1870

Отец: Ермолаев Афанасий Иванов

Мать: Устинья Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Олег Симонов

Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Руфина Симонова

Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Татьяна Симонова

Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Подонина) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Евдокия Симонова

Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Безрукова) Павлина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Овсянникова) Александра Викторовна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ермолаев Семен Симонов

Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ермолаев Михаил Симонов

Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ермолаев Георгий Симонов

Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермолаев Григорий Симонов

Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Ермолаев Виктор Симонов

Мать ребёнка: (Подонина) Мария Никифоровна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Ермолаева) Людмила Симонова

Мать ребёнка: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1948
Похороны
Неизвестно

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