Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаев) Акулина Афанасьева
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
10.05.1870
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Ермолаев) Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ермолаев Адриан Афанасиев
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ермолаев Андрей Афанасиев
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно