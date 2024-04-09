Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаев) Акулина Афанасьева

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.05.1870

Сын: Ермолаев Симон Афанасиев

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ермолаев Иван Афансиев

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Ермолаев) Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1881

Сын: Ермолаев Адриан Афанасиев

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ермолаев Андрей Афанасиев

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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