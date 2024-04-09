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Ермолаев Михаил Симонов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

20.07.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ермолаев Симон Афанасиев

Мать: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Алефтина Михайловна

Мать ребёнка: (Конева) Апполинария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Конева) Апполинария Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Ермолаев Модест Михайлов

Мать ребёнка: (Конева) Апполинария Андреевна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Ермолаев Семен Михайлов

Мать ребёнка: (Конева) Апполинария Андреевна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
20.07.1931

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