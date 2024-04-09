Ермолаев Михаил Симонов
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти20.07.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Алефтина Михайловна
Мать ребёнка: (Конева) Апполинария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: (Конева) Апполинария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: (Конева) Апполинария Андреевна
Смерть
20.07.1931