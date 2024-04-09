(Конева) Апполинария Андреевна
Место рождениядеревня Каптырево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Алефтина Михайловна
Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Симонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Симонов
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Симонов
Смерть
Неизвестно