(Конева) Апполинария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конева) Апполинария Андреевна

Место рождения

деревня Каптырево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Алефтина Михайловна

Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Симонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Михаил Симонов

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Ермолаев Модест Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Симонов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Ермолаев Семен Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Симонов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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