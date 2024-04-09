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(Безрукова) Павлина Степановна

Место рождения

деревня Коя Енисейской губернии

Дата рождения

1871

Дата смерти

24.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Евдокия Симонова

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Симон Афанасиев

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ермолаев Семен Симонов

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ермолаев Михаил Симонов

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ермолаев Георгий Симонов

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермолаев Григорий Симонов

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
24.07.1908
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Ермолаева) Людмила Симонова

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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