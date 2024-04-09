(Безрукова) Павлина Степановна
Место рождениядеревня Коя Енисейской губернии
Дата рождения1871
Дата смерти24.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Евдокия Симонова
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермолаев Григорий Симонов
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Смерть
24.07.1908
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Ермолаева) Людмила Симонова
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев