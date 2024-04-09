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Ермолаев Семен Симонов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Ермолаев Симон Афанасиев

Мать: (Безрукова) Павлина Степановна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Борис Семенов

Мать ребёнка: (Ермолаева) Татьяна Симонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Игорь Семенов

Мать ребёнка: (Ермолаева) Татьяна Симонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ермолаева) Татьяна Симонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Анатолий Семенов

Мать ребёнка: Ермолаева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Анна

Смерть
Неизвестно

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