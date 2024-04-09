Ермолаев Семен Симонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Ермолаева) Татьяна Симонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Ермолаева) Татьяна Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Анатолий Семенов
Мать ребёнка: Ермолаева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Анна
Смерть
Неизвестно