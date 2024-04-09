(Подонина) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Руфина Симонова
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Татьяна Симонова
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев
Смерть
1944