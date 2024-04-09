(Подонина) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подонина) Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Олег Симонов

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Руфина Симонова

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Татьяна Симонова

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Симон Афанасиев

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Ермолаев Виктор Симонов

Отец ребёнка: Ермолаев Симон Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1944

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