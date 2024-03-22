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Савельевских Никифор Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

1732 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.
Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Савельевский Иван Иванович

Мать: Савельевская Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Прямицина Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Савельевских Аграфена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Савельевских Петр Никифорович

Мать ребёнка: Савельевских Аграфена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Савельевских Федосья Никифоровна

Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
1800

Сын: Савельевских Иван Никифорович

Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Савельевских Маремьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1809

Сын: Савельевских Александр Никифорович

Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Савельевских Яков Никифорович

Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельевских Федосья Силантьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельевских Аграфена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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