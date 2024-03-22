Савельевских Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1762
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Прямицина Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Савельевских Аграфена Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Савельевских Петр Никифорович
Мать ребёнка: Савельевских Аграфена Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Савельевских Федосья Никифоровна
Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
1800
Сын: Савельевских Иван Никифорович
Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Савельевских Маремьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна
ГАСО, 24-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1809
Сын: Савельевских Александр Никифорович
Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1811
Сын: Савельевских Яков Никифорович
Мать ребёнка: Савельевских Федосья Силантьевна
ГАСО, 24-25-330, 2об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно