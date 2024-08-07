Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
29.10.1805
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 80 оборот
Рождение ребёнка
1811
Сын: Прямицин Гордей Анисимович
Отец ребёнка: Прямицин Анисим Григорьевич
ГАСО, 24-25-330, 11л
Смерть
Неизвестно