Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Савельевских Никифор Иванович

Мать: Савельевских Аграфена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
29.10.1805

Муж: Прямицин Анисим Григорьевич

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 80 оборот
Рождение ребёнка
1811

Сын: Прямицин Гордей Анисимович

Отец ребёнка: Прямицин Анисим Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11л
Смерть
Неизвестно

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