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Прямицин Анисим Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.
1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Прямицин Григорий Степанович

Мать: Прямицина Наталья Матвеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Бракосочетание
29.10.1805

Жена: Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 80 оборот
Рождение ребёнка
1811

Сын: Прямицин Гордей Анисимович

Мать ребёнка: Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11л
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Росихина (Прямицина) Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Половодова (Прямицина) Дарья Анисимовна

Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Прямицина) Марья Анисимовна

Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Бубнова (Прямицина) Аграфена Анисимовна

Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Прямицина) Татьяна Анисимовна

Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Романова (Прямицина) Василиса Анисимовна

Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1836

Сын: Прямицин Федор Анисимович

Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-137об
Смерть
Неизвестно

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