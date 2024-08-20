Прямицин Анисим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Прямицин Гордей Анисимович
Мать ребёнка: Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна
Дочь: Росихина (Прямицина) Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна
Дочь: Половодова (Прямицина) Дарья Анисимовна
Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна
Дочь: (Прямицина) Марья Анисимовна
Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна
Дочь: Бубнова (Прямицина) Аграфена Анисимовна
Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна
Дочь: (Прямицина) Татьяна Анисимовна
Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна
Дочь: Романова (Прямицина) Василиса Анисимовна
Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна
Сын: Прямицин Федор Анисимович
Мать ребёнка: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна