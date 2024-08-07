Росихина (Прямицина) Анна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росихина (Прямицина) Анна Анисимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Прямицин Анисим Григорьевич

Мать: Прямицина (Боровкова) Евдокея Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россихин Степан Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Росихина) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Россихин Степан Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Росихина) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Россихин Степан Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Росихина) Василиса Степановна

Отец ребёнка: Россихин Степан Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113л
Смерть
Неизвестно

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