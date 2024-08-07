Росихина (Прямицина) Анна Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
ГАСО, рев1834, 82л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Росихина) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Россихин Степан Петрович
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Росихина) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Россихин Степан Петрович
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Росихина) Василиса Степановна
Отец ребёнка: Россихин Степан Петрович
ГАСО, 179-1-213-113л
Смерть
Неизвестно