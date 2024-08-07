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Прямицин Гордей Анисимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Прямицин Анисим Григорьевич

Мать: Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прямицина Вера Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1836

Сын: Прямицин Иона Гордеевич

Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прямицин Василий Гордеевич

Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Прямицина) Марфа Гордеевна

Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Прямицина) Анна Гордеевна

Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Смерть
1854
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об

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