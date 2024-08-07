Прямицин Гордей Анисимович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
ГАСО, 24-25-330, 11л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прямицин Василий Гордеевич
Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Прямицина) Марфа Гордеевна
Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Прямицина) Анна Гордеевна
Мать ребёнка: Прямицина Вера Константиновна
ГАСО, 179-1-213-114л
Смерть
1854
ГАСО, 179-1-213-113об