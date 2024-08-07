Прямицина Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прямицин Василий Гордеевич
Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Прямицина) Марфа Гордеевна
Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Прямицина) Анна Гордеевна
Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович
ГАСО, 179-1-213-114л
Смерть
Неизвестно