Прямицина Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прямицина Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прямицин Гордей Анисимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1836

Сын: Прямицин Иона Гордеевич

Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прямицин Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Прямицина) Марфа Гордеевна

Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Прямицина) Анна Гордеевна

Отец ребёнка: Прямицин Гордей Анисимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Смерть
Неизвестно

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