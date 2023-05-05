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Прямицина Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Прямицина Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Прямицина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Прямицин Софон Григорьевич

Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Прямицин Анисим Григорьевич

Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Прямицина Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прямицин Григорий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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