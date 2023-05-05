Прямицина Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Прямицина Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Прямицина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Прямицин Софон Григорьевич
Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Прямицин Анисим Григорьевич
Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Прямицина Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Прямицин Григорий Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно