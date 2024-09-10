Прямицин Иван Григорьевич 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прямицин Иван Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Прямицин Григорий Степанович

Мать: Прямицина Наталья Матвеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прямицина Марья Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-199л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прямицина Матрена

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Прямицин Иов Иванович

Мать ребёнка: Прямицина Матрена

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Прямицин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Прямицина Матрена

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Прямицин Лукоян Иванович

Мать ребёнка: Прямицина Матрена

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1849

Сын: Прямицин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Прямицина Марья Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198об
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Прямицина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Прямицина Марья Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-199л
Смерть
1857
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198об

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