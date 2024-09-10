Прямицин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
ГАСО, 24-25-330, 11л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прямицина Марья Ивановна
ГАСО, 179-1-213-199л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прямицина Матрена
ГАСО, рев1834, 89л
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Прямицина Матрена
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Прямицина Матрена
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Прямицина Матрена
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прямицин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Прямицина Марья Ивановна
ГАСО, 179-1-213-198об
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Прямицина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прямицина Марья Ивановна
ГАСО, 179-1-213-199л
Смерть
1857
ГАСО, 179-1-213-198об