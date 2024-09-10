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Прямицина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прямицин Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Прямицин Иов Иванович

Отец ребёнка: Прямицин Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Прямицин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Прямицин Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Прямицин Лукоян Иванович

Отец ребёнка: Прямицин Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89об
Смерть
Неизвестно

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