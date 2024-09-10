Прямицина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 89л
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Прямицин Иван Григорьевич
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Прямицин Иван Григорьевич
ГАСО, рев1834, 89об
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Прямицин Иван Григорьевич
ГАСО, рев1834, 89об
Смерть
Неизвестно