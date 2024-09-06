(Прямицина) Марфа Григорьевна Около 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Прямицина) Марфа Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Прямицин Григорий Степанович

Мать: Прямицина Наталья Матвеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Зотеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52л
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Зотеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52л
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Емельянова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Зотеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 95л
Рождение ребёнка
1818

Сын: Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Зотеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94об
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зотеев Калина Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Зотеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94об
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кошеварова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Зотеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 95л
Смерть
Неизвестно

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