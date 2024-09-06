(Прямицина) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Зотеевич
ГАСО, 24-25-330-52л
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Зотеевич
ГАСО, 24-25-330-52л
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Емельянова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Зотеевич
ГАСО, рев1834, 95л
Рождение ребёнка
1818
Сын: Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Зотеевич
ГАСО, рев1834, 94об
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Сергей Зотеевич
ГАСО, рев1834, 94об
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кошеварова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Зотеевич
ГАСО, рев1834, 95л
Смерть
Неизвестно