Кошеварова Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Сергей Зотеевич
ГАСО, рев1834, 95л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-169л
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Кошеварова) Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Кошеваров Василий Иванович
ГАСО, 179-1-213-169л
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кошеваров Федот Васильевич
Отец ребёнка: Кошеваров Василий Иванович
ГАСО, 179-1-213-168об
Смерть
Неизвестно