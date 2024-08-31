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Кошеварова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сергей Зотеевич

Мать: (Прямицина) Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 95л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеваров Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-169л
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Кошеварова) Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Кошеваров Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-169л
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кошеваров Федот Васильевич

Отец ребёнка: Кошеваров Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168об
Смерть
Неизвестно

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