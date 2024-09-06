Емельянова Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сергей Зотеевич
ГАСО, рев1834, 95л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-186л
Рождение ребёнка
1838
Сын: Емельянов Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1842
Сын: Емельянов Вахромей Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1845
Сын: Емельянов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1846
Сын: Емельянов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1848
Сын: Емельянов Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1850
Сын: Емельянов Петр Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1852
Сын: Емельянов Семен Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Емельянов Гордей Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-185об
Смерть
Неизвестно