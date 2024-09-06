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Емельянова Евдокия Сергеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сергей Зотеевич

Мать: (Прямицина) Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 95л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-186л
Рождение ребёнка
1838

Сын: Емельянов Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1842

Сын: Емельянов Вахромей Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1845

Сын: Емельянов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1846

Сын: Емельянов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1848

Сын: Емельянов Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1850

Сын: Емельянов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Емельянов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Емельянов Гордей Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185об
Смерть
Неизвестно

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