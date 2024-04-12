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Савельевских Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельевских Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Савельевских Петр Никифорович

Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Смерть
1787
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист

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