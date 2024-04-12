Савельевских Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Прямицина (Савельевских) Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Савельевских Петр Никифорович
Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Смерть
1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист