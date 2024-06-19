Савельевских Федосья Силантьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,111 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Савельевских Федосья Никифоровна
Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
1800
Сын: Савельевских Иван Никифорович
Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Савельевских Маремьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович
ГАСО, 24-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1809
Сын: Савельевских Александр Никифорович
Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1811
Сын: Савельевских Яков Никифорович
Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович
ГАСО, 24-25-330, 2об
Смерть
Неизвестно