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Савельевских Федосья Силантьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Силуян Силантий Трофимович

Мать: (Казанцева) Марфа Ефимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,111 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Савельевских Федосья Никифоровна

Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
1800

Сын: Савельевских Иван Никифорович

Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Савельевских Маремьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1809

Сын: Савельевских Александр Никифорович

Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Савельевских Яков Никифорович

Отец ребёнка: Савельевских Никифор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2об
Смерть
Неизвестно

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