(Казанцева) Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Дорофей Силуянович
Отец ребёнка: Силуян Силантий Трофимов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Савельевских Федосья Силантьевна
Отец ребёнка: Силуян Силантий Трофимов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,111 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Феоктист Силуянович
Отец ребёнка: Силуян Силантий Трофимов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно