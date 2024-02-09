(Казанцева) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанцева) Марфа Ефимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Казанцев Ефим Сергеевич

Мать: Казанцева Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Дорофей Силуянович

Отец ребёнка: Силуян Силантий Трофимов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Савельевских Федосья Силантьевна

Отец ребёнка: Силуян Силантий Трофимов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,111 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Феоктист Силуянович

Отец ребёнка: Силуян Силантий Трофимов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силуян Силантий Трофимов

Смерть
Неизвестно
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