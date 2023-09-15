Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: Мухин Федор Григорьевич
Мать: Мухина Домна Романовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Зорина Парасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Казанцева Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Казанцева Афимья Ефимовна
Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Казанцев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
Неизвестно