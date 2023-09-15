Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Место рождения

Сухарево, Чистопольская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Мухин Федор Григорьевич

Мать: Мухина Домна Романовна

Сухарево, Чистопольская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Зорина Парасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Казанцева Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Казанцев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Казанцева Афимья Ефимовна

Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Казанцев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Казанцев Федор Ефимович

Отец ребёнка: Казанцев Ефим Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Ефим Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
Неизвестно
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