Казанцев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Иван Ефимович

Казанцев Иван Ефимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Казанцев Ефим Сергеевич

Мать: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Казанцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Казанцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Смерть
1792
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот

Мы используем куки для улучшения работы сайта.