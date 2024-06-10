Казанцев Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Казанцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Казанцев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Смерть
1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот