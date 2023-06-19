Казанцев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Казанцева Устинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Казанцева Пелагея Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Казанцева Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Казанцева Пелагея Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно