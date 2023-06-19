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Казанцев Дмитрий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Казанцев Иван Ефимович

Мать: Казанцева Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Казанцева Пелагея Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Казанцева Устинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Казанцева Пелагея Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Казанцева Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Казанцева Пелагея Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно