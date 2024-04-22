Казанцев Исак Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Парасковья Исаковна
Мать ребёнка: Казанцева Анна
ГАСО, рев1834, 25л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Исаковна
Мать ребёнка: Казанцева Анна
ГАСО, рев1834, 25л
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Казанцева Анна
ГАСО, рев1834, 24об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Анна
ГАСО, рев1834, 25л
Смерть
Неизвестно