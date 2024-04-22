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Казанцев Исак Дмитриевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Казанцев Дмитрий Иванович

Мать: Казанцева Пелагея Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Парасковья Исаковна

Мать ребёнка: Казанцева Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 25л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Исаковна

Мать ребёнка: Казанцева Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 25л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Казанцев Иван Исакович

Мать ребёнка: Казанцева Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 24об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 25л
Смерть
Неизвестно
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