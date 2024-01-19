Казанцева (Зорина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Зорина) Пелагея Васильевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Зорин Василий Алексеевич

Мать: Зорина Ефросинья Тарасовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Бракосочетание
Около 1792

Муж: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Казанцева Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Казанцева Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Казанцева Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1798

Сын: Казанцев Исак Дмитриевич

Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Казанцева Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Казанцев Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Казанцев Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Смерть
Неизвестно
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