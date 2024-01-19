Казанцева (Зорина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1771
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Бракосочетание
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Казанцева Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Казанцева Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Казанцева Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Казанцева Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Казанцев Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1813
Сын: Казанцев Артемий Дмитриевич
Отец ребёнка: Казанцев Дмитрий Иванович
ГАСО, 24-25-330-41об
Смерть
Неизвестно