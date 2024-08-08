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Казанцев Василий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Казанцев Иван Ефимович

Мать: Казанцева Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Анна Фарафеновна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Серебрякова (Казанцева) Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Казанцева Анна Фарафеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мизгирева Квашнина (Казанцева) Ксенья Васильевна

Мать ребёнка: Казанцева Анна Фарафеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Смерть
1828
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 28об

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