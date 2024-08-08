Казанцева Анна Фарафеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Серебрякова (Казанцева) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Мизгирева Квашнина (Казанцева) Ксенья Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Смерть
Неизвестно