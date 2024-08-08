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Казанцева Анна Фарафеновна

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Серебрякова (Казанцева) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мизгирева Квашнина (Казанцева) Ксенья Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Смерть
Неизвестно

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