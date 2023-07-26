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Казанцев Ефим Сергеевич

Место рождения

Беберово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Беберово, Галичский муниципальный район, Костромская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
1736

Дочь: (Казанцева) Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: (Казанцева) Парасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: (Казанцева) Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Казанцев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Белоусова (Казанцева) Парасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Казанцева Афимья Ефимовна

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Казанцев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Казанцев Федор Ефимович

Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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