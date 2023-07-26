Казанцев Ефим Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Место жительства
С 1731
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
1736
Дочь: (Казанцева) Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: (Казанцева) Парасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: (Казанцева) Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Белоусова (Казанцева) Парасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Казанцева Афимья Ефимовна
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Казанцев Василий Ефимович
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Казанцева (Мухина) Ульяна Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
После 1756