Мухин Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Мухина Домна Романовна
Бракосочетание
После 1733
Жена: Мухина Елена Козьминична
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 10 лист
Место жительства
С 1733
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Мухина Елена Козьминична
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Мухина Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Мухина Елена Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Домна Романовна
Смерть
До 1782