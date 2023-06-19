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Мухин Федор Григорьевич

Место рождения

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Мухин Никита Федорович

Мать ребёнка: Мухина Домна Романовна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
После 1733

Жена: Мухина Елена Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 10 лист
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Мухин Андреян Федорович

Мать ребёнка: Мухина Елена Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Мухина Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Мухина Елена Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Домна Романовна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область