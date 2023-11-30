Честнова (Мухина) Елена Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: Мухин Федор Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Честнова Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Честной Иван Андреевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Чесной Иван Иванович
Отец ребёнка: Честной Иван Андреевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Чеснов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Честной Иван Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Смерть
Неизвестно