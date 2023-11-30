Честнова (Мухина) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнова (Мухина) Елена Фёдоровна

Место рождения

Сухарево, Чистопольская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Мухин Федор Григорьевич

Мать: не указана

Сухарево, Чистопольская волость, Семеновский уезд
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Честнова Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Честной Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Чесной Иван Иванович

Отец ребёнка: Честной Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Чеснов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Честной Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честной Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Смерть
Неизвестно
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