Мухина Елена Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Елена Козьминична

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1664 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
После 1733

Муж: Мухин Федор Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 10 лист
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Мухин Андреян Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Мухин Федор Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Мухин Федор Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-10л
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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