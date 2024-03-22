Мухина Елена Козьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
После 1733
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 10 лист
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Мухин Федор Григорьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Мухин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Мухин Федор Григорьевич
ГАСО, 24-1-1502-10л
Смерть
Неизвестно